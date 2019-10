Il Napoli ritrova Milk e riparte: resa Verona

Dopo due pareggi consecutivi senza reti contro il Genk in Champions League e il Torino in campionato il Napoli si rimette in carreggiata liquidando il Verona nel secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il 2-0 finale permette alla squadra di Ancelotti di mettere pressione su Juventus e Inter, ma soprattutto di recuperare due punti preziosi su rivali come Atalanta e Lazio, che poco prima avevano dato vita a una partita spettacolare finita 3-3 tra le proteste del tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini per i due rigori concessi ai biancocelesti.

Gli Azzurri salgono a 16 punti, uno in meno rispetto alla stessa Atalanta. Ora il Napoli potrà concentrarsi sulla gara di Champions contro il Salisburgo, molto importante per gli equilibri del girone. Ancelotti ha riproposto da titolare Insigne, preferendo a sorpresa Younes a Mertens e rilanciando da titolare Milik al posto di Llorente. L’Hellas di Ivan Juric non ha comunque demeritato, confermando le buone impressioni destate nelle altre partite giocate contro le grandi come Juventus e Milan. Il Napoli ha infatti faticato a trovare spazi per tutto il primo tempo, condizionato dall’organizzazione difensiva dei gialloblù e da una circolazione di palla troppo lenta.

Così i primi 35 minuti se ne vanno via con poche emozioni ed un’occasione per parte, per Di Lorenzo per il Napoli e Stepinski per il Verona, prima della rete che ha spezzato l’equilbrio firmata al 38’ da Milik al termine di una bella azione che ha coinvolto Callejon e Fabian Ruiz. Nel secondo tempo il Napoli ha trovato più spazi, sfiorando più volte il gol del raddoppio con Younes e Fabian Ruiz. A chiudere i conti ha pensato ancora Milk, con un bel tocco di punta su angolo di Insigne. Ancelotti pensa alla Champions e manda in campo Zielinski, Mertens e Llorente: il belga centra il palo, ma il Verona non molla fino alla fine creando un paio di occasioni per tornare in partita.



SPORTAL.IT | 19-10-2019 20:04