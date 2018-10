Il Napoli sfiora l'impresa, Inter sconfitta con onore

Si conclude con un bilancio nel complesso positivo la due giorni di Champions per le italiane. Alle vittorie di Juventus e Roma non rispondono Inter e Napoli, opposte però a due squadroni. I nerazzurri cadono senza sfigurare a Barcellona, ma festeggiano grazie al pareggio tra Psv e Tottenham che lascia positiva la classifica, mentre il Napoli soffre a Parigi, va due volte avanti e viene ripreso, ma resta davanti ai francesi che nel prossimo turno giocheranno al San Paolo.

BARCELLONA-INTER 2-0

Alla vigilia Spalletti aveva chiesto un’Inter coraggiosa e con autostima, qualità non facili da mostrare di fronte al possesso palla ipnotico dei catalani, ma il primo tempo vede in campo un’Inter quantomeno ordinata e non troppo passiva. La superiorità del Barcellona nel possesso palla è schiacciante, ma alla fine il computo delle occasioni sarà quasi pari, perché Icardi manca il tocco sull’uscita di Ter Stegen dopo un cross di Perisic, mentre Handanovic si supera sul colpo di testa di Lenglet. A fare la differenza allora è il pressing, scarso sul fronte interista, intenso da parte del Barcellona, che passa al 30' proprio grazie a un pallone recuperato a centrocampo e a un triangolo lungo Suarez-Rafinha che coglie impreparato Skriniar e anche Handanovic.

L’ex esulta con sobrietà, ma a questo punto la partita per l’Inter sarà in salita, così come il tentativo di sradicare il pallone dai piedi educati di difensori, centrocampisti e attaccanti del Barça. Spalletti manda in campo Politano a inizio di ripresa e saranno proprio dell’ex Sassuolo le fiammate che in avvio spaventano il Barcellona. Troppo poco, però, perché la squadra di Valverde riprende subito il pallino del gioco senza cederlo più: la gara offensiva dei nerazzurri termina qui, il Barça gestisce senza rischiare e la chiude nel finale con un gran gol di Jordi Alba al termine di una spettacolare azione in velocità.

Classifica: Barcellona 9; Inter 6; Tottenham, Psv 1

PARIS SAINT GERMAIN-NAPOLI 2-2

Pareggio beffardo per gli azzurri, che sfiorano una vittoria che avrebbe fatto ipotecare la qualificazione. Anncelotti presenta l’ormai consueto 4-4-2, ma con Maksimovic ancora preferito a Hysaj, come contro il Liverpool. Una scelta conservativa che non sembra pagare, perché i primi 25 minuti il Napoli li vive in apnea, schiacciato dalla pressione di un Psg che gioca in velocità e in verticale arrivando al tiro con facilità con Cavani e Mbappé. Il fortino azzurro però resiste e anzi si intuisce che al Napoli basta ribaltare il campo per mettere in imbarazzo la fase difensiva dei francesi, salvati dalla traversa di Mertens al 25’, ma che nulla possono cinque minuti più tardi sul filtrante di Callejon per Insigne, freddo nel pallonetto a superare Areola.

I meccanismi del Psg, perfetti in campionato, vanno in tilt e per riaccenderli serve l’intervallo. A inizio ripresa infatti Neymar e compagni si gettano in attacco, anche se con poco ordine, ma il Napoli si abbassa troppo e dopo un miracolo di Ospina su Meunier capitola su sfortunata autorete di Mario Rui su cross dello stesso belga, al 16'. Un episodio fortuito, che però non scatenerà, come sarebbe stato logico immaginare, la spinta dei padroni di casa alla ricerca del sorpasso. Qui il merito del Napoli, che perde Insigne per infortunio, è di riuscire a restare in partita, per poi approfittare di un altro gol fortuito: al 32' il tiro di Ruiz passa tra Marquinhos e Mertens, che approfitta del rimpallo e gela il Parco dei Principi. Sembra fatta, ma le individualità salvano Tuchel: il sinistro a giro di Di Maria al 93’ è da incorniciare. L’imbattibilità interna è salva, ma il Psg la qualificazione dovrà sudarsela.

Classifica: Liverpool 6; Napoli 5; Psg 4; Stella Rossa 1

SPORTAL.IT | 24-10-2018 23:10