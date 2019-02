Il Napoli si divora tutto: Ancelotti non passa a Firenze

Secondo pareggio in tre partite per il Napoli di Carlo Ancelotti, che nella prima gara di serie A del sabato non va oltre lo 0-0 in casa della Fiorentina. In un match ricco di occasioni, pesano gli errori in attacco di Milik e Mertens, oltre le parate di Lafont. In classifica gli azzurri, alla prima partita senza Hamsik, sono secondi a 52 punti, i toscani noni rischiano di allontanarsi ulteriormente dalla zona Europa.

Primo tempo giocato a buoni ritmi, con diverse occasioni. Subito in avvio Insigne spreca una palla gol tirando alto a Lafont ormai battuto, poco dopo è Mertens a fallire l'1-0 facendosi respingere il tiro dal portiere francese. I gigliati faticano a carburare ma Chiesa dà la scossa al 19': il suo sinistro a botta sicura è deviato da Maksimovic. La partita prosegue con capovolgimenti di fronte continui: al 28' Veretout ha una ghiotta chance ma viene frustrato da Meret, decisivo in tuffo, un giro di lancette dopo è invece Mertens a calciare con il destro da buona posizione, ma spedisce alto sopra a traversa. Prima dell'intervallo ancora Mertens e poi Hancko fanno venire i brividi ai portieri avversari.

Dopo i 15' di pausa si riprende con lo stesso copione, occasioni da una parte e dall'altra. Ancora una volta Lafont è decisivo, il francese ha i riflessi pronti sul tiro di Zielinski. Dall'altra parte un Chiesa vivace compensa un Muriel invece in serata anonima: al 65' il gioiello dei gigliati cerca il tentativo di controbalzo ma manda a lato.

Per sbloccare la situazione, Ancelotti si gioca la carta Milik, dentro però per un'altra punta, Mertens, mentre Pioli inserisce Mirallas per Gerson. Poi in campo anche Verdi per Insigne.

Nel finale Pioli costretto a togliere subito Mirallas, fuori per un problema muscolare: dentro Simeone. Squadre molto stanche prima del triplice fischio e gioco spezzettato: Pezzella, sofferente, va a fare l'attaccante aggiunto per non lasciare i suoi in inferiorità numerica. C'è tempo per un'ultima occasione, la spreca Milik da pochi passi: per il Napoli non è serata.

