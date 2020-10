Il Napoli si gode un grande Lozano

Quando nell’estate del 2019 il Napoli l’ha prelevato dal PSV a fronte di un esborso da circa 40 milioni di euro più bonus, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dai partenopei potesse potenzialmente essere uno dei colpi più importanti dell’intera sessione estiva di calciomercato.

Prendendo Hirving Lozano, il club azzurro si era assicurato non solo un giocatore che in Olanda e nelle coppe europee aveva fatto vedere cosi a tratti sensazionali, ma anche un elemento dalle caratteristiche perfette per andare a completare un reparto offensivo già di primissimo livelli. In realtà, la prima stagione italiana dell’attaccante messicano è scivolata via tra pochi lampi di classe e molte prestazioni anonime, ma quello che si è presentato ai blocchi di partenza della nuova annata sembra un campione rigenerato.

C’è anche molto di suo nello straordinario 4-1 con il quale sabato pomeriggio il Napoli ha annichilito l’Atalanta. ‘Chucky’ infatti, prima ha aperto le marcature al 23’ e poi, 4’ più tardi, con una splendida conclusione dal limite ha trovato la rete del raddoppio che ha permesso ai partenopei di mettere la gara sui giusti binari.

Per Lozano si tratta della seconda doppietta consecutiva dopo quella messa a segno contro il Genoa, il che vuol dire quattro goal in tre uscite di campionato, ovvero lo stesso numero messo a segno nella scorsa stagione ma in 26 presenze.

Il passo da oggetto misterioso a elemento importantissimo non è breve, ma dietro ad esso c’è stata la bravura di un attaccante che non si è demoralizzato, ma anche quella di un allenatore che ha trovato la chiave giusta per tirare fuori il meglio del suo calcio. Schierato spesso da Ancelotti come seconda punta nella scorsa stagione, Lozano è stato spostato da Gattuso in quelle zone di campo dove meglio può agire.

Da esterno destro nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, ha i metri per scatenare la sua velocità, accentrarsi e puntare l’area avversaria, ma anche per sfruttare le qualità di un Osimhen che ha già ampiamente dimostrato di essere uno di quei giocatori in grado di riuscire a far giocare meglio tutto il reparto avanzato.

Il Napoli si gode quindi un attaccante ritrovato. I dubbi sono ormai alle spalle e Lozano è pronto a vivere un’annata da grande protagonista.

OMNISPORT | 18-10-2020 13:39