Il Napoli si inserisce a sorpresa su un obiettivo di molti

L'approdo di Cristiano Ronaldo a Torino ha allargato il gap che separa il Napoli dai bianconeri. L'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina ha riportato entusiasmo, ma i tifosi si aspettano un grande colpo in attacco per riuscire a colmare le distanze dalla 'Vecchia Signora'. Edinson Cavani e Karim Benzema sono obiettivi ormai definitivamente tramontati, sia per gli eccessivi costi legati alle due operazioni, sia per l'età dei giocatori. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Ancelotti che, mostrando grande serenità, ha rassicurato i tifosi: "Abbiamo Milik, poi il 6 agosto tornerà dalle vacanze anche Mertens. Poi ci sono due giocatori come Inglese e Vinicius, che hanno segnato entrambi nell'amichevole contro il Carpi. C’è grande abbondanza, insomma, sono sereno", le sue parole.

Quello offensivo, però, non è l'unico reparto che necessita di un ritocco in sede di mercato. Il Napoli, infatti, sta continuando a dare la caccia a un terzino destro in vista della prossima stagione. L'infortunio al ginocchio ha fatto saltare la trattativa per Sabaly del Bordeaux, con il senegalese che non ha convinto gli azzurri. Il nome nuovo che solletica l'interesse della società partenopea è quello di Matteo Darmian. Santiago Arias, infatti, uno degli altri nomi sul taccuino di Carlo Ancelotti, sarebbe vicinissimo all'Atletico Madrid per sostituire Vrsaljko, destinato a traferirsi all’Inter. Ecco allora che un possibile ritorno in Serie A dell'ex terzino del Torino sarebbe sempre più vicino. L'idea del Napoli sarebbe quella di ottenere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma prima bisognerà convincere i Red Devils e Mourinho.

La società azzurra, però, sta lavorando anche su altre piste alternative. La prima porta al giovane 21enne tedesco del Bayer Leverkusen, Benjamin Henrichs, giocatore dal grande potenziale e che è finito nel mirino di diversi top club europei. La seconda, poi, conduce a Laxalt del Genoa, protagonista di un Mondiale da incorniciare con la maglia dell'Uruguay. L'ex interista, però, è mancino, reparto dove gli azzurri sono ampiamente coperti con le presenze di Mario Rui e Ghoulam.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 12:40