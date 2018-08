Il Napoli si riscatta, Borussia Dortmund battuto

Il calcio d’agosto conferma la propria volatilità facendo risorgere il Napoli. Quattro giorni dopo il clamoroso tracollo in amichevole contro il Liverpool, la squadra di Ancelotti si riscatta liquidando il Borussia Dortmund, superato 3-1 nel test giocato a San Gallo. Rientra quindi parzialmente l’allarme dopo la pesante sconfitta di Anfield, sebbene gli azzurri si siano imposti su un avversario inferiore tecnicamente rispetto ai Reds e con un inferiore livello di preparazione, dato che la Bundesliga inizierà una settimana dopo rispetto alla Serie A.

Gara in discesa già dopo 20’ grazie ai gol di Milik e Maksimovic, il Borussia però non sta a guardare (Karnezis attento su Goetze e Pulisic), ma rischia sulle ripartenze azzurre. Nella ripresa le tante sostituzioni condizionano i ritmi della partita, Philipp accorcia a metà tempo, Callejon la chiude allo scadere. Bene nel Napoli Diawara, impiegato in regia al posto di Hamsik

SPORTAL.IT | 07-08-2018 21:45