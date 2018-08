Il Napoli si scuote, pronto l'assalto a un bomber della Serie A

C’era troppo silenzio in quest’estate 2018 attorno al nome di Andrea Belotti, un anno dopo i mesi vissuti in copertina per quella clausola rescissoria da 100 milioni e per l’assalto poi a vuoto del Milan. E c’era troppo silenzio attorno al mercato del Napoli, unica grande ancora a secco di acquisti di spessore, Verdi a parte. E allora, a due settimane dalla fine della sessione di trattative, ecco la notizia potenzialmente esplosiva. La società del presidente De Laurentiis ha messo nel mirino proprio 'il Gallo'. Il capitano del Toro è stato individuato da Ancelotti come il giocatore in grado di far fare il salto di qualità all’attacco del Napoli, che al momento può contare sul solo Arkadiusz Milik alla voce centravanti di ruolo, cui unire l’adattato Dries Mertens, che però il tecnico emiliano sembra voler riportare sulla fascia.

Ecco allora pronto l’assalto a Belotti, reduce da una stagione difficile anche a causa di qualche infortunio di troppo. Il Napoli sarebbe pronto a offrire 50 milioni al Torino, che però non tratta al di sotto di quota 65, e che è pronto a tuffarsi con il ricavato su Simone Zaza, mentre il giocatore avrebbe già detto sì a un quinquennale da 3,5 milioni netti. Si tratta? Non secondo il ds del Toro Gianluca Petrachi, che ha prontamente smentito l’indiscrezione dagli studi di 'Sportitalia': “Non posso che smentire questa notizia, è assolutamente fasulla. Con Cristiano Giuntoli ho un ottimo rapporto e non lo sento dai tempi in cui mi ha chiesto Sirigu. Se fosse stato interessato a Belotti una chiamata me l'avrebbe fatta. Il Napoli non mi ha mai chiamato, Andrea quest’anno è partito bene e vogliamo che resti con noi".

Belotti potrebbe però essere allettato dall’aumento di ingaggio rispetto al milione e mezzo percepito attualmente al Torino: "Si sa che il tetto ingaggi del Toro è posizionato su quella cifra – ha aggiunto Petrachi – I nostri top player, come vengono chiamati, non superano quell'asticella. Se qualcuno chiama un giocatore e gli propone più soldi è comunque la società che ne detiene il cartellino a decidere. Zaza? Può coesistere con il Gallo…”.

