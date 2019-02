Il Napoli si tiene stretto Meret

Il calciomercato è ufficialmente fermo, ma di questi tempi può capitare di leggere di affari ufficializzati anche in pieno febbraio. Oltre alla Juventus, infatti, che ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Emil Audero alla Sampdoria, anche l’Udinese ha messo a segno importanti colpi in uscita alla voce plusvalenze.

Il club friulano ha infatti reso noto che i cartellini dei portieri Alex Meret e Orestis Karnezis sono a titolo definitivo del Napoli.

I due giocatori erano arrivati in Campania in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Meret, condizionato da un infortunio all’avambraccio subito in ritiro, ha debuttato solo ad autunno inoltrato, riuscendo però a scalzare Ospina dal ruolo di titolare, mentre Karnezis è il terzo portiere a disposizione di Ancelotti.

Questo il comunicato dell'Udinese, riportato da Calcio & Finanza: “Nella prima fase della campagna trasferimenti 2018/2019 è stata contabilizzata la plusvalenza relativa alla cessione del calciatore Lucas Evangelista al Nantes, mentre per le cessioni di Jankto, Meret e Karnezis la rilevazione delle plusvalenze è stata differita al verificarsi delle condizioni cui sono subordinati gli obblighi di riscatto da parte della Sampdoria e del Napoli, ovvero a partire dal 01 febbraio 2019”.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 22:00