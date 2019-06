Napoli, ecco Manolas: definito lo scambio con la Roma

La “X” al fianco della roccia Kalidou Koulibaly nella formazione del Napoli della prossima stagione è rimasta solo per poche ore. Se è infatti imminente la partenza di Raul Albiol in direzione Villarreal, Carlo Ancelotti potrà contare su un sostituto più che all’altezza e proveniente dal campionato italiano. Si tratta di Kostantinos Manolas, ormai a un passo dall’entrare a far parte della rosa degli azzurri.

La trattativa con la Roma, in piedi da diverse settimane, è infatti arrivata alla conclusione. Al club giallorosso andranno 34 milioni di euro, ovvero due in meno rispetto al valore della clausola rescissoria presente sul contratto del greco, più il cartellino di Amadou Diawara, la contropartita tecnica scelta dalla Roma per completare l’operazione. Il centrocampista guineano era arrivato al Napoli nell’estate 2016 dal Bologna, salvo venire poco impiegato sia da Maurizio Sarri sia dallo stesso Ancelotti.

A Manolas andranno 4,5 milioni netti per quattro stagioni, mentre il contratto di Diawara con la Roma verrà discusso prima di sigillare l’affare con le firme. A richiedere l’ex bolognese, valutato 18 milioni con un’aggiunta di 2 milioni di euro di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, è stato lo stesso tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca, che era rimasto impressionato dalle qualità di Diawara nelle due partite che lo Shakhtar del tecnico portoghese aveva disputato contro il Napoli nella Champions League 2017-2018.

Tutti contenti, quindi. Manolas tornerà a giocare la Champions e chiude il capitolo Roma dopo cinque stagioni, il Napoli tiene inalterata la qualità della propria difesa, mentre la Roma ottiene il cash necessario prima della fine di giugno per sistemare il bilancio: due dei 34 milioni versati dal Napoli andranno allo stesso Manolas, ma i giallorossi si assicurano una preziosa plusvalenza da 30 milioni.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 20:24