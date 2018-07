Il Napoli sogna un grande ritorno

Mentre a Torino divampa la 'Ronaldomania', i tifosi del Napoli confidano in un grande ritorno in grado di rimescolare nuovamente le carte in vista della prossima stagione. L'arrivo in panchina di Carletto Ancelotti ha riportato una ventata di ottimismo ed entusiasmo dopo la cocente delusione per lo scudetto sfumato nelle ultime giornate, ma l'approdo di CR7 all'ombra della Mole ha reso quasi incolmabile il gap che separa gli azzurri dalla 'Vecchia Signora'. Il nome giusto per provare a ridurre la distanza dai bianconeri sarebbe quindi quello di Edinson Cavani, il sogno proibito di tutti i tifosi azzurri.

Il 'Matador' non ha mai nascosto il proprio amore verso l'ambiente partenopeo e, se dovesse decidere di lasciare il Psg, il ritorno a Napoli sarebbe la sua priorità. Nei suoi anni con la maglia azzurra il bomber uruguaiano ha segnato la bellezza di 78 gol in 104 partite ed il suo impatto sulla Serie A potrebbe davvero essere decisivo per puntare al tricolore. A frenare gli entusiasmi dei tifosi, però, ci ha pensato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che, dal ritiro di Dimaro, ha spiegato negli scorsi giorni le difficoltà economiche di un affare ai limiti dell'impossibile. Il 'Matador', infatti, guadagna circa 15 milioni di euro netti a stagione, il tutto ovviamente senza considerare l'eventuale costo del cartellino.

Più facile, allora, provare a convincere Karim Benzema a trasferirsi a Napoli. Il francese è un vecchio pallino di Carlo Ancelotti, che da giorni è in pressing telefonico sul giocatore per provare a convincerlo a lasciare Madrid. Anche in questo caso, però, il nodo principale da sciogliere resta quello dell'ingaggio. Se è vero che Benzema guadagna meno rispetto alla stella del Psg, i 10 milioni di euro netti a stagione rappresentano un ostacolo quasi insormontabile per gli azzurri. L'unica ipotesi sarebbe quella che il giocatore accettasse di ridursi lo stipendio pur di provare una nuova e stimolante avventura in Italia e lanciare una sfida diretta a Cristiano Ronaldo, suo ex compagno con la maglia del Real.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 23:40