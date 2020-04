Il Napoli spaventa il Parma per Sepe

Dopo un'ottima stagione d'esordio con il Parma, Luigi Sepe ha vissuto un'annata contrassegnata da un infortunio che lo ha condizionato a metà campionato, costringendo la società a correre ai ripari ingaggiando Ionut Radu dall'Inter via Genoa, anche se il titolare dei pali crociati è stato poi Simone Colombi, ex vice di Sepe.

Il portiere napoletano potrebbe però stare vivendo gli ultimi mesi in Emilia e promette di diventare un protagonita del prossimo mercato. Per lui potrebbe anche profilarsi un suggestivo ritorno al Napoli.

Il giro degli estremi difensori vedrebbe l'Inter forte su Alex Meret con il Napoli pronto a "consolarsi" con Sepe, che si giocherebbe poi la maglia da titolare con David Ospina.

Mario Giuffredi, agente di Sepe, non ha affatto escluso l'ipotesi intervenendo alla trasmissione "Si Gonfia La Rete" su Radio Crc: "Non posso escludere che il Napoli sia interessato a Sepe. Non credo sia impossibile se Meret va via. Luca è un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simili. Tutti conoscono il suo valore di Sepe, anche dal punto di vista umano del calciatore, ma ha anche tanti estimatori in Italia e all’estero. Oggi è uno dei 5 migliori portieri italiani".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 23:48