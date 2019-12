Il Napoli su due rossoneri, i tifosi: “Ma siete impazziti?”

Per la stampa è Rino Gattuso la prima alternativa a Carlo Ancelotti per la panchina del Napoli. Le gare contro Udinese e Genk decideranno le sorti dell’allenatore degli azzurri, ma nel frattempo per i quotidiani sportivi Aurelio De Laurentiis avrebbe già contattato l’ex Milan, un tecnico dal pugno di ferro capace di restituire le giuste motivazioni a Mertens e compagni.

OBIETTIVI ROSSONERI. Tuttosport si spinge anche più in là, anticipando due rinforzi chiesti dallo stesso Gattuso ad ADL per il mercato di gennaio: Franck Kessie e Ricardo Rodriguez. Il centrocampista – già seguito dal Napoli quando era all’Atalanta – sarebbe ritenuto il profilo ideale da aggiungere alla mediana azzurra, ricca di qualità ma povera di forza fisica; il terzino svizzero, invece, andrebbe a colmare il vuoto a sinistra creatosi a causa delle condizioni precarie di Mario Rui e, soprattutto, Faouzi Ghoulam.

I nomi di Kessie e Rodriguez, però, non hanno di certo infiammato i tifosi napoletani. Anzi, sui social network si può parlare già di sonora bocciatura dei due milanisti da parte dei supporter azzurri. “Ma vi siete bevuti il cervello? Gattuso, Rodriguez, Kessie…”, scrive senza mezzi termini su Facebook Riccardo.

Andrea, indispettito soprattutto dal possibile cambio di allenatore, lo segue a ruota: “Cioè Gattuso al posto di Ancelotti? Il ciuccio davanti e i cavalli dietro?”, ripescando un detto della saggezza popolare partenopea.

TIFOSI ALL’ATTACCO. “Il Napoli non ha bisogno di Kessie e Rodriguez”, aggiunge Massimo, mentre Gaetano è più esplicito: “Rodriguez? Ma se fa fatica a giocare nel Milan da centro classifica?”.

“Gattuso è la speranza di Tuttosport… per affossare il Napoli definitivamente!”, commenta Bruno, ricordando che la fonte della notizia è pur sempre la testata dedicata ai tifosi della Juventus.

Per Ivano, infine, i due rossoneri sarebbero la dimostrazione definitiva che il Napoli ha smesso di sognare in grande: “Con Kessie e Rodriguez lottiamo per non retrocedere!”.

