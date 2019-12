Il Napoli sul trascinatore del Milan, i tifosi: “Non cedetelo!”

Non è un caso che i miglioramenti del Milan siano iniziati da quando Jack Bonaventura è tornato a disposizione di Stefano Pioli. La crescita di condizione del centrocampista ha ampliato la serie di soluzioni dalla trequarti in su a disposizione dell’allenatore rossonero e soprattutto ha dato al Milan un punto di riferimento in mediana, un giocatore di qualità che sa costruire e finalizzare: l’ex Atalanta, in gol ieri, aveva già firmato la rete del pareggio contro il Napoli.

PROBLEMA CONTRATTO. Bonaventura è un leader silenzioso, di quelli che si fanno sentire in campo, e per questo motivo è molto apprezzato dal tifo rossonero. Logica, dunque, la preoccupazione dei milanisti in merito al rinnovo di contratto del centrocampista, in scadenza a giugno.

Secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, due big sarebbero sulle tracce di Bonaventura. “Mino Raiola vuole definire il rinnovo fino al 2022 di Jack Bonaventura entro fine gennaio – scrive il giornalista su Twitter -, mentre il Milan è intenzionato a discuterne in primavera. Sullo sfondo Roma e Napoli a cui Raiola ha proposto il centrocampista in caso di fumata nera con Maldini&Boban”.

La notizia ha fatto preoccupare i milanisti. “Jack va blindato – commenta Andrea -, un errore non rinnovare, e soprattutto in errore discuterne a primavera!”.

E anche su Facebook Davide ha paura che Bonaventura possa lasciare il Milan: “Ma si dai, facciamoci scappare lui e Gigio (Donnarumma, ndr) che sono gli unici decenti che abbiamo in squadra”.

“TENIAMOCELO STRETTO!”. Patrick spiega perché Bonaventura andrebbe tenuto a ogni costo: “Giocatore di un intelligenza superiore. Grande Jack mi hai fatto ricredere, pensavo fosse alla fine dopo l’infortunio e invece…”.

E anche Daniele è sulla stessa lunghezza d’onda: “Quanto è mancato un giocatore del genere… Speriamo che rinnovi per rimanere ancora al Milan”.

Rouge, invece, ricorda gli infortuni patiti dal giocatore e si schiera con il club: “Negli ultimi due anni Bonaventura ha preso lo stipendio senza giocare. Dovrebbe firmare in bianco senza fare tanto il fenomeno”.

