Il Napoli trema: 150 milioni pronti per due stelle dalle big d'Europa

Mentre in entrata il nome di James Rodriguez fa scaldare il cuore dei tifosi del Napoli, in attesa dei primi acquisti ufficiali in vista della seconda stagione dell’era Ancelotti il popolo azzurro trema per i movimenti che si registrano attorno a due dei gioielli della rosa.

Kalidou Koulibaly e Allan sono infatti tornati nel mirino delle grandi d’Europa e non di due grandi qualsiasi, bensì dei due club che possono essere considerati come quelli con la maggior liquidità a disposizione, ovvero Manchester City e Paris Saint-Germain.

Nel dettaglio, secondo quanto riferisce la stampa inglese, la squadra allenata da Pep Guardiola sarebbe pronta a mettere sul tavolo 95 milioni per arrivare al centrale difensivo senegalese. Non è certo la prima volta che le grandi d’Europa si muovono per il punto fermo della difesa del Napoli, ma ora dopo il Manchester United e dopo le clamorose voci sulla Juventus, successive all’ufficializzazione dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri, ecco spuntare l’offensiva del City, che si preannuncia molto pericolosa per un Napoli che potrebbe essere costretto a rinunciare a qualche big qualora andassero in porto gli acquisti di James Rodriguez, che arriverebbe comunque in prestito dal Real Madrid, di Manolas dalla Roma e magari di Lozano dal Psv Eindhoven.

L’altro big azzurro cercato dalle grandi d’Europa è Allan, sul quale è tornato forte il Paris Saint-Germain. Già a gennaio l’ex udinese era stato a un passo dal trasferirsi in Ligue 1: all’epoca l’affare sfumò con pesanti conseguenze sul rendimento del giocatore, che avrebbe gradito il trasferimento e che non sembra aver cambiato idea. Per il Napoli sono pronti 55 milioni più altri 5 di bonus, per il brasiliano, ora impegnato in Coppa America, un contratto da 6 milioni netti contro i due che il Napoli gli garantirebbe fino al 2023. Il gioiello da sacrificare per finanziare il mercato in entrata potrebbe proprio essere Allan.



SPORTAL.IT | 19-06-2019 13:40