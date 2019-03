Il Napoli trema: Zidane sfida Ancelotti per un big

Il Real Madrid è pronto ad una vera e propria rivoluzione. Tanti i nomi che fanno sognare la tifoseria dei blancos. Oltre a Mbappè e Hazard, i due fuoriclasse che potrebbero esaltare l'attacco del Real, attenzione al nome nuovo per rinforzare la difesa, probabilmente il reparto che necessita di più accorgimenti per tornare a livelli top.

Secondo quanto svelato da As, il neo tecnico Zidane sarebbe sulle tracce di un giocatore in particolare, ossia Koulibaly. Nel caso Varane dovesse lasciare Madrid (tanti gli estimatori pronti a farsi avanti), il tecnico francese punterebbe sul fortissimo centrale difensivo del Napoli. Probabile un duro faccia a faccia tra Zidane e Ancelotti. Per l'allenatore degli azzurri, il 27enne senegalese è l'uomo chiave della sua squadra, l’unico incedibile per non compromettere il progetto azzurro. Infatti, il patron De Laurentiis l'ha recentemente blindato con un ingaggio da top player (circa sette milioni di euro, bonus compresi) e un contratto in scadenza nel giugno del 2023.

As fa riferimento alla clausola rescissoria, fissata dal Napoli, a quota 150 milioni di euro (valida solo per l'estero). Una cifra monster che, tuttavia, non farebbe paura al Real Madrid. L'impressione è che i blancos stiano pensando di vendere qualche stella (Bale, Varane e Kroos tra i possibili partenti) per incassare più soldi possibili da poter investire nel mercato estivo. Molto dipenderà dalla volontà di Koulibaly. Il senegalese, in più occasioni, ha sempre dimostrato di essere legatissimo ai colori del Napoli, la squadra in cui è diventato grande. L’idea di giocare nel Real Madrid, comunque, potrebbe tentarlo.

