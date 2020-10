Il Napoli vince in rimonta a Benevento. In gol i fratelli Insigne

Il Napoli ha superato per 2-1 il Benevento in una delle partite delle 15 valide per la quinta giornata di Serie A. La squadra azzurra al Vigorito ha ribaltato la rete iniziale di Roberto Insigne con i gol nella ripresa del fratello Lorenzo Insigne (gran sinistro al 60′) e di Petagna al 67′ su assist di Politano.

Grazie a questo successo, il Napoli è secondo a 11 punti, a -1 dal Milan in campo lunedì contro la Roma. Gli Stregoni restano invece fermi a 6 punti al dodicesimo posto in classifica.

IL TABELLINO

BENEVENTO-NAPOLI 1-2

MARCATORI: 30′ R. Insigne (B), 60′ L. Insigne (N), 67′ Petagna (N)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (64′ Maggio); Dabo (64′ Improta), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (78′ Di Serio), Caprari (53′ Tuia); Lapadula (64′ Sau)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko (74′ Demme), Fabian Ruiz (88′ Lobotka); Lozano (58′ Politano), Mertens (58′ Petagna), Insigne (88′ Ghoulam); Osimhen

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Caprari (B), Foulon (B), Glik (B), Politano (N)

Espulsi: –

OMNISPORT | 25-10-2020 16:50