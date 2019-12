Il Napoli vola agli ottavi di Champions con una goleada

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League con una goleada: la squadra di Ancelotti ha travolto per 4-0 il Genk, passando il turno da seconda in classifica dietro al Liverpool di Klopp, che nell'altra gara ha battuto il Salisburgo 2-0. Partenopei trasformati rispetto alle ultime uscite in campionato, a segno Milik con una tripletta e Mertens: a meno di colpi di scena, il tecnico di Reggiolo lascerà in ogni caso il club dopo questa partita.

La partita in sé non ha storia. Il Napoli sembra quello dei tempi migliori, non la squadra tormentata e involuta delle ultime settimane. I partenopei sono favoriti da una papera in avvio del portiere del Genk Vandervoort, che improvvisa un dribbling su Milik, che gli soffia il pallone e manda subito avanti i suoi. I padroni di casa fanno la partita e sfiorano il raddoppio con Mertens all'11'. Il 2-0 arriva in ogni caso al 26' ancora con Milik, che su cross di Di Lorenzo di piatto spedisce per la seconda volta alle spalle di Vandervoort.

Il bomber completa la sua tripletta al 38' su calcio di rigore, assegnato per fallo del disastroso Vandervoort su Callejon. Ripresa a ritmi più blandi, il Napoli tiene senza troppi patemi nonostante il tentativo di reazione della squadra belga. Ancelotti dà spazio a Gaetano, Llorente e Lozano (ma non al "ribelle" Insigne, che resta in panchina tutta la gara), e gli azzurri centrano il poker con Mertens, su rigore assegnato per fallo di mano di De Norre.

SPORTAL.IT | 10-12-2019 20:52