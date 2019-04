Il Napoli vuole fare spesa a Firenze

Mentre in casa Fiorentina infuria la contestazione, rivolta alla proprietà e al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, anche in una stagione avara di soddisfazione in casa viola non mancano sirene di mercato per i giocatori più importanti della rosa.

Il Napoli avrebbe in particolare messo nel mirino Jordan Veretout e Cristiano Biraghi.

Avviata la trattativa con l’entourage del centrocampista francese, che, secondo quanto riporta 'Il Mattino', avrebbe già accettato il quinquennale proposto dagli azzurri con ingaggio da 2 milioni netti a stagione più bonus. Da trovare l’accordo con la Fiorentina, che chiede 30 milioni contro i 20 proposti in partenza dal Napoli.

Quanto a Biraghi, l’esterno della Nazionale potrebbe tornare utile al Napoli in caso di cessione di Faouzi Ghoulam.



SPORTAL.IT | 30-04-2019 13:47