Il nerazzurro piace a mezza Europa, i tifosi temono l'addio

Finora non è stato un grande avvio di stagione per l’Inter, con molti delle sue stelle e dei rinforzi arrivati in estate che hanno deluso le attese. Pochi i giocatori a mantenere gli standard della passata stagione o addirittura a migliorarli: oltre a Romelu Lukaku, fermato però da un infortunio muscolare, il solo Nicolò Barella è riuscito finora a entusiasmare i tifosi nerazzurri.

L’exploit di Barella con il Real Madrid

Nella gara persa con il Real Madrid il centrocampista ex Cagliari ha mostrato di poter fare la differenza ormai anche contro le grandi d’Europa, giocando una partita di sostanza impreziosita dall’assist di tacco per la rete di Lautaro Martinez.

Una piccola gemma che pare aver riacceso i riflettori delle grandi d’Europa: in estate il Barcellona aveva fatto un sondaggio per Barella, che resta nel mirino anche di Manchester United e Arsenal.

Club con storia, fascino e grandi potenzialità economiche: ecco perché, tra i tifosi, c’è chi chiede all’Inter di blindare Barella con un rinnovo. Oggi il centrocampista è vincolato ai nerazzurri da un ricco contratto da 2,5 milioni netti più bonus con scadenza 2025.

I tifosi chiedono un nuovo contratto per l’ex Cagliari

“Quest’anno Barella è il migliore della rosa, non sbaglia una partita. Dobbiamo trattenerlo assolutamente”, il commento di Luca su una delle pagine Facebook più frequentate dagli interisti.

“L’Inter lo ha pagato 50 milioni, ora che considerato uno dei migliori centrocampisti d’Europa ne vale minimo il doppio. Attualmente, in questa situazione di crisi economica dovuta a pandemia, ci sono squadre che possono pagare cash 100 milioni e passa? Non credo”, aggiunge Antonio. “L’Inter lo ha pagato poco meno di 40. Realisticamente parlando in questo momento vale 50/60, di più non credo si possa chiedere”, precisa Alessandro.

Santi, invece, ha paura che Barella possa salutare per prendere qualche altro veterano gradito a Conte: “Magari lo cedono per finanziare l’acquisto di Kantè e far contento Mister 12 milioni!”. Anche David ha i suoi dubbi: “Lo blindano? Come Martinez? Maaa! Per questa società non ci sono incedibili, purtroppo”.

SPORTEVAI | 05-11-2020 10:21