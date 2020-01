Il Newcastle sul nerazzurro, per i tifosi va ceduto

L’Inter è probabilmente la grande più attiva in questo mercato di gennaio, non solo sul fronte arrivi. Beppe Marotta lavora agli ingaggi di Christian Eriksen e Ashley Young, ma intanto valuta anche possibili cessioni. In particolare, negli ultimi giorni c’è un nerazzurro che sembra essere molto richiesto in Italia e all’estero, come svelato da Nicolò Schira.

Via Lazaro

“L’Inter è al lavoro per sistemare Valentino Lazaro in prestito – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – : hanno sondato il terreno Werder Brema, Genoa, West Ham e Cagliari. Entourage alla ricerca della soluzione migliore per i prossimi mesi”.

Tancredi Palmeri, invece, indica un’altra squadra in pole position per l’esterno austriaco, finora poco utilizzato da Antonio Conte. “Secondo Sportitalia – twitta Palmeri – il Newcastle sta parlando con l’Inter per l’esterno Lazaro”.

I tifosi approvano

Entrambi i tweet ad ogni modo, vengono accolti con favore dai tifosi nerazzurri. “Lazaro è un bidone biblico”, scrive lapidario Mark, favorevole alla cessione dell’austriaco.

Christian pensa ad un prestito in Serie A per fare in modo che il giocatore possa poi tornare in nerazzurro con maggiore esperienza: “Al Genoa – scrive il tifoso – sarebbe perfetto, imparerebbe a fare il quinto di centrocampo”.

Per Budulacci, invece, Lazaro va ceduto “al Cagliari. In prestito ma pagando millemila milioni!”, probabilmente per rifarsi della cessione in prestito di Radja Nainggolan, che qualcuno ancora rimpiange a Milano.

Ma tra i i tifosi che dovrebbero accogliere Lazaro c’è qualche perplessità, come quella del genoano Francesco: “Lazaro? E chi lo vuole?”.

SPORTEVAI | 17-01-2020 10:50