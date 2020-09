Il Nizza cade a Montpellier, bene il Saint-Etienne

La terza giornata della Ligue 1 si apre col pareggio del Lione di Rudi Garcia, che viene fermato sullo 0-0 dal Bordeaux.

Primo passo falso del Nizza dopo le prime due vittorie: vince il Montpellier, trascinato da una doppietta di Congre. Di Dante il goll rossonero della bandiera. Al Saint-Etienne basta il secondo tempo per regolare lo Strasburgo, che resta a quota zero punti in classifica. Domenica toccherà al Monaco che ospiterà il Nantes.

Infine c’è grande attesa per Le Classique tra PSG, sconfitto al debutto dal Lens, e Marsiglia. Una grande sfida che chiuderà la giornata domenica sera.

LIGUE 1, 3ª GIORNATA

BORDEAUX-LIONE 0-0

MONTPELLIER-NIZZA 3-1 [18′ Laborde (M), 50′, 64′ Congre (M), 69′ Dante (N)]

SAINT ETIENNE-STRASBURGO 2-0 [57′ rig. Bouanga, 82′ Camara]

LILLA-METZ [domenica ore 13]

ANGERS-REIMS [domenica ore 15]

DIGIONE-BREST [domenica ore 15]

NIMES-RENNES [domenica ore 15]

LORIENT-LENS [domenica ore 15]

MONACO-NANTES [domenica ore 17]

PSG-MARSIGLIA [domenica ore 21]

CLASSIFICA LIGUE 1

SAINT-ETIENNE 6 punti NIZZA 6 BORDEAUX 5 MONACO 4 RENNES 4 LILLA 4 NANTES 4 LIONE 4 NIMES 3 MONTPELLIER 3 LORIENT 3 ANGERS 3 MARSIGLIA 3 LENS 3 REIMS 1 PSG 0 METZ 0 STRASBURGO 0 DIJON 0 BREST 0

OMNISPORT | 12-09-2020 23:04