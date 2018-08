Il 'no' a Lotito nasce a Salerno

Tra le undici proposte giunte al Comune di Bari per l'assegnazione del titolo sportivo della squadra di calcio della città, il sindaco Antonio Decaro ha poi scelto quella del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il primo cittadino ha così spiegato, in esclusiva ai microfoni di RMC SPORT, gli aspetti che hanno portato a questa decisione: "Mi prendo tutta la responsabilità per questa scelta – ha tenuto a sottolineare -. I tifosi mi avevano chiesto una discontinuità col passato: trasparenza e rispetto per la città sarebbero dovute essere le basi. De Laurentiis si è presentato con la sua faccia, la sua firma ed è una garanzia dal punto di vista sportivo, basta ricordare quello che ha fatto con il Napoli. Inoltre mi ha assicurato di tenere separate le due società".

Tra i candidati c'era anche Claudio Lotito, presidente della Lazio e della Salernitana, che proprio qualche giorno a RMC SPORT aveva annunciato la sua proposta. "Le due proposte erano paragonabili, ma per le norme federali abbiamo scelto De Laurentiis – ha aggiunto il sindaco Decaro – che ha litigato spesso con me nelle telefonate: quando sono in giro per le strade non posso rispondere sempre al cellulare. Lotito infatti possiede anche la Salernitana e sarebbe stato più difficile per il Bari arrivare in Serie B. Ora è giusto ripartire dal basso, dalle tradizioni: a De Laurentis ho affidato la passione dei tifosi, non solo un titolo sportivo".

"Il Bari ha una storia composita, lunga. Ci sono nei 110 anni di storia molti anni belli e molti meno belli. Ora ci aspetta una cavalcata rapidissima per tornare in A e per modificare le regole che non permettono di avere due club in A. Sono un guerriero, vi garantisco di essere pronto a dar battaglia. Bari non sarà mai una appendice del Napoli e per fugare questo timore ho convito mio figlio Luigi, che non si è mai interessato di calcio, ad interessarsi del Bari. Poi ho chiamato Arrigo Sacchi per chiedergli di essere consulente e sentito Filippo Galli per seguire il vivaio" ha spiegato De Laurentiis nel giorno della presentazione.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 15:25