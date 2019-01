Il nonno ciclista resta senza record del mondo

Mentre la nuova stagione del ciclismo si mette lentamente in moto, tra annunci più o meno sorprendenti, come quello dell’abbandono del Team Sky a fine 2019 e quello della rinuncia al Giro d’Italia degli alfieri della squadra inglese, Chris Froome, che la Corsa Rosa l’ha vinta nel 2018, e Geraint Thomas, trionfatore all’ultimo Tour de France, la notizia più incredibile dal mondo delle due ruote proviene dagli Stati Uniti.

Il protagonista ha un nome e un cognome sconosciuti, ma ancora per poco. Carl Grove è uno che la bicicletta ce l’ha davvero nel sangue e non da poco tempo, avendo conquistato lo scorso luglio il titolo di campione nazionale statunitense della categoria 90-94 anni. Nessun refuso di fronte a un vero highlander della bicicletta, uno di quelli che ha capito in anticipo cosa fare per tenersi in forma e vivere la terza età nel modo più sano possibile. Tutto giusto fino alla sgradita sorpresa che ha tolto il lieto fine alla storia e forse pure alla carriera del "nonno volante", trovato positivo ad uno steroide anabolizzante. Epitrenbolone il nome della sostanza vietata, peraltro rivenuta in un test effettuato non dopo la gara del campionato nazionale, bensì al termine di una gara in pista i campionati Master svoltisi a Breinigsville, in Pennsylvania.

Mai come in questo caso le controanalisi si sono rese necessarie, perché è facile immaginare la sorpresa di chi ha effettuato il controllo una volta venuti a conoscenza dell’intestatario della provetta e soprattutto della sua età, ma era appunto tutto vero. Il signor Grove comunque non si è perso d’animo, provando a cavalcare una delle tesi più classiche in casi come questi, quella della carne contaminata. Tesi che, un po’ a sorpresa, ha fatto breccia. A questo punto infatti ci si sarebbe aspettati una squalifica e invece l’Usada ha optato per una soluzione diversa.

Niente stop, ma solo una lettera di avvertimento fatta pervenire al signor Grove dall'agenzia statunitense antidoping, che ha finito per accogliere la tesi dell’accusato. Alla vigilia della prova e del test l'uomo avrebbe mangiato carne proveniente da un allevamento che usa ormoni della crescita. Alla fine, quindi, ecco il compromesso: Grove ha perso il titolo conquistato e anche il record del mondo, ma non è stato fermato e potrà riprovarci in futuro. Futuro prossimo, possibilmente, per ribadire la propria superiorità, al netto dell’alimentazione.

