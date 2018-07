Il Novara rinasce: ripescaggio a un passo

Proprio mentre si cominciava a schiarire l’orizzonte sul fronte ripescaggi in B e C, dopo le numerose mancate iscrizioni anche illustri ai prossimi campionati, una sorprendente e sostanziale novità arriva dal Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare, che ha accolto il ricorso del Novara contro l’inammissibilità del club piemontese al ripescaggio, dovuta alla penalizzazione che gli azzurri avevano subito per inadempienze amministrative nelle ultime stagioni:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – si legge nella nota ufficiale – annulla la delibera del Commissario Straordinario FIGC (…) nella parte in cui a pag. 14, punto D.4 del CU sopra richiamato, si legge che “Le Società che hanno scontato nelle s.s. 15-16, 16-17 e 17-18 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico”.

Alla luce di questa delibera il Novara, che era retrocesso direttamente in Serie C al termine dell'ultimo campionato cadetto, balza in testa alla classifica delle squadre ripescabili in B davanti a Siena, Ternana e Pro Vercelli.



SPORTAL.IT | 17-07-2018 20:40