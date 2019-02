Il nuovo Donnarumma, ora il web è dalla sua parte

La prestazione nel pareggio per 1-1 contro la Roma ha strabiliato tutti ed anche i suoi detrattori hanno dovuto riconoscere che si sta confermando come uno dei migliori portieri in Europa. Gianluigi Donnarumma sta crescendo, sta limando gli errori e soprattutto si sta ergendo ad una delle colonne del Milan di Gennaro Gattuso. Le parate con le quali ha mantenuto la porta inviolata nel primo tempo le poteva fare solo un fuoriclasse ed adesso il web è finalmente dalla sua parte.

Lui protegge la rete, la rete protegge lui – Sembrano lontani i tempi di “Dollarumma” e delle pesantissime contestazioni quando rifiutò il rinnovo del contratto (dietro le pressioni del suo agente, Mino Raiola). Adesso i tifosi rossoneri sono pazzi di lui e sui forum rossoneri non si lesinano i complimenti. Il passato è alle spalle e addirittura c’è chi afferma che sia già in rampa di lancio per diventare anche più forte di Gianluigi Buffon.

L’incoronazione di Zoff – Anche un fenomenale portiere del passato come Dino Zoff ha speso parole di elogio nei confronti dell’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia. In una intervista al Corriere della Sera ha affermato testualmente: “È diventato uomo. È più consapevole, è adulto. Sta imparando a gestire le fasi della vita che sono anche le fasi della partita. Oggi dopo un errore non si abbatte più. L’altra sera ha sbagliato un’uscita alta, un momento dopo ha fatto un altro intervento superlativo”. Una bella soddisfazione quindi per Donnarumma, forse troppo spesso nel mirino delle critiche anche per lo stipendio faraonico che percepisce e per l’età ancora da teenager.

SPORTEVAI | 05-02-2019 10:46