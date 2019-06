Il nuovo Foggia vuole ispirarsi al Bari

Il destino del Foggia sarà deciso dal Consiglio Federale in programma giovedì, ma le speranze che i rossoneri riescano a partecipare al prossimo campionato di Serie C sono poche.

Si prospetta quindi un’altra ripartenza dai dilettanti, dopo quella del 2012. A questa eventualità sta già pensando il sindaco Franco Landella: “Da tifoso del Foggia, prima ancora che da sindaco, sono molto amareggiato – ha dichiarato il primo cittadino – Dopo che la società rossonera mi ha contattato, ho provato a coinvolgere alcuni imprenditori che ringrazio per aver dato immediata disponibilità e aiutare la squadra senza conoscere nei dettagli i bilanci del club, ma purtroppo non è bastato. Sicuramente un po’ più di tempo sarebbe servito, se non altro per spiegare ad alcuni sponsor e imprenditori il progetto ed alcune dinamiche societarie e sportive”.

Ora si guarda alla rinascita prendendo come modello il Bari: ”A stretto giro di posta ci attiveremo per far ripartire la squadra almeno dalla Serie D. Lo scorso anno il collega Decaro ha affidato il club in mano ad un imprenditore solido come Aurelio De Laurentiis, dopo aver vagliato le ipotesi che erano giunte sulla sua scrivania. E questa scelta gli ha dato ragione alla luce della promozione del Bari. Noi proveremo a fare la stessa cosa”.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 18:48