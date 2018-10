Il nuovo Milan trema, si rialza e vince: Gattuso salvo

Il risultato è lo stesso di una delle partite rimaste nella storia recente del Milan, quella del maggio 1999, decisiva per la conquista dello scudetto con Alberto Zaccheroni in panchina. Sembra poco probabile che la stagione dei rossoneri si concluda allo stesso modo, ma si può provare a parlare di potenziale svolta dell’annata della squadra di Gattuso. Una delle gare più delicate della gestione del tecnico calabrese termina 3-2 per il Milan, che inizia nel migliore dei modi la tre giorni contro le squadre genovesi: a San Siro si arrende una Sampdoria sfortunata e a tratti ingenua, ma comunque capace di far tremare fino alla fine la nuova creatura di ‘mister Ringhio’.

L’aggettivo non è casuale, perché mai come questa volta si può parlare di vittoria di Gattuso, che ha cambiato l’assetto tattico raccogliendo frutti immediati. Addio, o quantomeno arrivederci, al 4-3-3 e spazio ad un 4-4-2 che fa bene a tutti: alla storia rossonera, nel ricordo dell’era Sacchi, e pure al morale dell’ex patron Silvio Berlusconi, che nel giorno della prima vittoria del Monza sotto la sua gestione avrà sicuramente esultato anche per la svolta tattica di Gattuso, invocata a chiare lettere dall’ex Cavaliere durante la settimana. Higuain, Cutrone e Suso: questi i trascinatori del Diavolo, con lo spagnolo migliore in campo (gol e assist), tutti e tre a segno e tutti subito capaci di digerire la nuova sistemazione, completata dalla presenza sulla fascia sinistra di un equilibratore come Laxalt.

I più sacrificati rischiano di essere Calhanoglu, in panchina, e Bonaventura, assente dell’ultim’ora per un problema al ginocchio, ma dopo aver rischiato il posto Gattuso non si preoccupa certo dell’abbondanza, e neppure del serio infortunio occorso nel finale a Calabria, e pensa già alla gara contro il Genoa che può valere il definitivo rilancio verso la zona Europa League. Qualche problema comunque resta, in particolare in fase difensiva: altri due gol al passivo e la striscia di gare di campionato a porta aperta sale a 15, considerando anche quello passato. Non succedeva dal 1946.

Quattro i gol in un primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre: il Milan scatta al 15’ con un cross di Suso trasformato in rete da Cutrone, ma la Samp la ribalta in dieci minuti grazie all’ex Saponara, che prima pareggia con un diagonale e poi offre a Quagliarella un pallone d’oro per il gol in A numero 130 dell’attaccante napoletano. La squadra di Giampaolo, che ha perso per infortunio durante la gara Murru e Defrel, è mancata qui, nella personalità di saper gestire il risultato, ma contro la rabbia del Milan e la spinta di San Siro c’è stato poco da fare: Higuain ha pareggiato di rabbia al 37’, poi a metà ripresa l’arcobaleno di Suso ha deciso la partita e cambiato forse il verso dell’annata rossonera.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 20:00