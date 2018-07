Il nuovo Milan riparte da un vecchio nemico dei tifosi

Comincia a prendere forma l'immagine del Milan che sarà con l'avvento del fondo Elliott. Il prossimo lunedì 21 luglio avrà luogo l'assemblea dei soci in cui ci saranno revoche e nuove nomine, con la nuova proprietà intenzionata a creare una sorta di "triumvirato", composto da un amministratore delegato, un direttore generale o tecnico e un direttore sportivo.

Questa nuova riorganizzazione societaria del Diavolo potrebbe includere un ritorno per certi versi clamoroso. Per il ruolo di direttore sportivo il fondo Elliott starebbe infatti pensando a Leonardo de Araujo, già giocatore (vinse in campo lo scudetto del 1999) e allenatore rossonero. Il brasiliano però ha avuto modo di allenare anche l'Inter, che condusse alla vittoria della Coppa Italia 2011 dopo una scelta che fece infuriare i suoi antichi tifosi milanisti.

Leonardo ha però dimostrato grandi capacità dirigenziali al Paris Saint-Germain e potrebbe essere una figura chiave per far ripartire il nuovo Milan. Al netto di qualche incomprensione con l'ambiente negli anni passati.

Intanto in queste ore stanno circolando anche altri nomi che potrebbero legarsi al Diavolo. Uno di questi è quello di Giovanni Carnevali, molto stimato per il lavoro compiuto come amministratore delegato del Sassuolo. Più internazionale invece il profilo di Ivan Gazidis, che attualmente lavora in Inghilterra come direttore esecutivo dell'Arsenal: già vice commissario della Major League Soccer, il massimo campionato calcistico di Stati Uniti e Canada, Gazidis potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato del Milan.

Sempre più defilato invece Paolo Maldini, il leggendario capitano del Milan che per anni non era stato più coinvolto in progetti societari e che sembrava ora poter dare vita a un nuovo corso da dirigente rossonero: lo storico numero 3 meneghino, invece, si ricaverà un importante ruolo in televisione.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 10:30