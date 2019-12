Il nuovo Napoli di Gattuso prende forma: le possibili novità

Napoli-Parma è il giorno in cui prenderà corpo la prima versione della squadra azzurra con la guida di Gennaro Gattuso. E il cambio di guida tecnica sembra già pronto a dare vita a una serie di importanti novità tattiche e anche in vista del calciomercato di gennaio.

Innanzitutto il Napoli dovrebbe tornare a presentarsi in campo con il 4-3-3 che con Carlo Ancelotti era stato abbandonato: Gattuso lo ha studiato in questi giorni di lavoro a Castelvolturno e la sensazione è che lo proporrà già contro i ducali.

Questo dovrebbe peraltro permettere a Lorenzo Insigne di riprendersi un posto da titolare nella posizione cui più era abituato a giocare nelle passate stagioni: da terzo a sinistra nel tridente offensivo e non a tutto campo sulla fascia.

Intanto emergono già le prime indicazioni del nuovo allenatore in vista dei rinforzi che il Napoli dovrebbe regalarsi nel corso del mercato di gennaio: in particolare si lavora su due reparti, il centrocampo e la fascia sinistra.

Ormai noto l'interesse per Sofyan Amrabat del Verona, non è questo l'unico giocatore sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che infatti ha individuato altri elementi che potrebbero fare al caso del nuovo allenatore.

Soumaré del Lille è uno dei nomi più gettonati, anche in virtù della sua giovanissima età: difficile però strapparlo al suo club, che lo ha valutato 40 milioni di euro. Una cifra troppo elevata per il Napoli. Ma le alternative non mancano.

Già ampiamente circolato, in tal senso, il nome del gigante norvegese Sander Berge del Genk: 21 anni, 195 cm, costa 20 milioni, ma andrà in scadenza nel giugno 2021 e il suo club potrebbe essere disposto a trattarlo.

Di attualità anche il nome di una vecchia conoscenza della serie A, come l'ex Pescara e Sampdoria Lucas Torreira, che non sta trovando spazio all'Arsenal.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 11:49