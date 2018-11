Il nuovo Real Madrid si è già inceppato

È durata un mese la “luna di miele” di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid. Dopo due vittorie consecutive in Liga e altrettanti successi tra Champions League e Coppa del Re, il tecnico subentrato a Julen Lopetegui a fine ottobre dopo il tracollo contro il Barcellona è incappato in una sconfitta inattesa quanto pesante sul campo del piccolo Eibar, impostosi addirittura per 3-0.

Real spazzato via in meno di un’ora di gioco dalle reti di Escalante nel primo tempo, poco dopo un palo colpito in avvio dai baschi, e di Enrich e Kike, questi ultimi due nei primi dodici minuti del secondo tempo. Faranno discutere le scelte di Solari, che ha lasciato inizialmente in panchina Isco, subentrato nella ripresa a un deludente Modric.

Martedì il Real si giocherà il primo posto nel girone di Champions League sul campo della Roma.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 18:50