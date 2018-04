Il Padova sogna lo stadio nuovo

Il Padova neo promosso in serie B sogna lo stadio nuovo.

"Si tratta di un investimento complesso e per renderlo sostenibile serve un piano che crei un ritorno economico – ha dichiarato al 'Corriere Veneto' il presidente biancoscudato Roberto Bonetto -. Se dovessimo riuscirci possiamo pensare seriamente alla costruzione di un nuovo impianto di gioco".

"L'amministrazione comunale è vicina al Padova, noi dobbiamo trovare un equilibrio tra gli investitori privati e le possibilità delle istituzioni. Se i numeri tornano, allora non ci saranno problemi. In caso contrario non se ne farà nulla e spetterà al Comune trovare soluzioni per l'attuale stadio. Tra 2-3 mesi mi aspetto comunque una bella sorpresa", ha aggiunto il numero 1 del club.

SPORTAL.IT | 26-04-2018 12:05