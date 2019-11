Il padre accusa Wanda Nara e Icardi: "Storditi da fama e soldi"

Il termine scelto, per introdurre la natura del rapporto tra Wanda Nara e suo padre, Andres, risulta eloquente: guerra. Come si può intrattenere una simile contrapposizione quando si parla di padre e figlia? Davvero i rapporti tra la moglie agente di Mauro Icardi e il genitore sono così tesi? Secondo quanto dichiarato da Andres Nara la situazione è molto più complicata di quanto trapela, nonostante appaiano entrambi in televisione e usino abitualmente i media per rincorrersi.

Lontani da circa sei anni, i due non si frequentano. Stando a quanto riferisce La Nacion che cita quanto affermato da papà Nara nella trasmissione Confrontados, non conosce Icardi né le due figlie che Wanda ha avuto dall’attaccante in prestito al PSG, di proprietà dell’Inter.

“E’ un insieme di molti fattori: gli scontri che abbiamo, la distanza… Lei ha la sua personalità e io ho la mia, ha i suoi motivi anche se non è successo nulla per arrivare a questa situazione. E’ una somma di diverse cose. Sto anche difendendo la situazione di Maxi (Lopez, ex marito di Wanda, ndr) e questa cosa forse la disturba”.

Delle dichiarazioni estremamente polemiche che non lasceranno indifferente Wanda Nara, in procinto di affrontare una nuova sfida professionale in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip, condotto in questa edizione da Alfonso Signorini.

Suo padre ha spiegato anche la sua posizione in merito a quanto accaduto con Maxi Lopez, primo marito di Wanda e protagonista di una tormentata separazione: “Con Wanda non ci parliamo. Con Mauro non ho rapporti perché non avevo davvero la possibilità. In questa fase, questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono, e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano a lui. Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale”. Una frase che non cadrà nel vuoto e su cui la signora Icardi preparerà, a tempo debito, una significativa replica.

