Il padre di Hamsik: 'Rispetterà il contratto'

Il padre di Marek Hamsik è intervenuto nuovamente a Radio CRC per parlare del futuro di suo figlio, tranquillizzando al momento i tifosi partenopei: "Marek ha un contratto valido con il Napoli per altri due anni ed un terzo opzionale: è un calciatore del club, si sente tale e aspetta sviluppi futuri. Cina? Sono delle deduzioni dei media. Rispetterà il contratto col Napoli e farà di tutto per adempiere nel modo più valido possibile".

Richard Hamsik ha parlato poi anche del nuovo tecnico azzurro Carlo Ancelotti:"So che Ancelotti ha parlato con Marek, che è stato molto compiaciuto dalla sua telefonata ed ha apprezzato molto. L'allenatore gli ha prospettato il ruolo per il prossimo anno, anche nel contesto della squadra".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 17:35