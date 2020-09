Il padre di Messi esce allo scoperto sul figlio

Comunque andranno a finire le cose, l’estate 2020 verrà ricordata come quella nella quale l’assoluto protagonista è stato Lionel Messi. La clamorosa decisione del fuoriclasse argentino di lasciare il Barcellona, si è abbattuta sul mondo del calcio come un autentico terremoto.

Tra il giocatore ed il suo club è gelo totale. La dimostrazione arriva anche dalle parole di Jorge Messi che arrivato a Barcellona per seguire da vicino la vicenda, è parso poco possibilista sulla permanenza di suo figlio al Barça.

Jorge Messi, che di Lionel è anche l’agente, è atterrato all’aeroporto di El Prat poco prima delle otto del mattino e nel rispondere ai giornalisti che lo attendevano, si è trincerato dietro ad un ‘Non so niente ragazzi’.

Le cose sono cambiate poche ore dopo quando si è diretto nei suoi uffici per incontrare gli avvocati che seguono la vicenda. Intercettato da Deportes Quattro infatti, è stato più esplicito nel ribadire la volontà del figlio.

“Se resta al Barcellona? Non so nulla. Come la vedo per la sua permanenza? Difficile. Il Manchester City? Non ne so niente, non ho parlato con Pep Guardiola, non ho parlato con nessuno”.

Jorge Messi nelle prossime ore dovrebbe incontrare Josep Maria Bartomeu per confermare l’intenzione del figlio Lionel di non vestire la maglia blaugrana. Il Barcellona, dal canto suo, non sembra disposto a cedere il giocatore, se non a fronte dei 700 milioni previsti dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto.

OMNISPORT | 02-09-2020 14:48