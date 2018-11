Il padre di Perotti avvisa la Roma

Diego Perotti potrebbe lasciare presto la Capitale.

Tra i tanti club interessati all’argentino c’è il Boca Juniors, nel quale ha militato quattro anni fa e dove vorrebbe chiudere la propria carriera.

Hugo Perotti, padre del giocatore, è intervenuto a Radio Late per parlare del futuro di suo figlio: “A Diego piacerebbe tornare a giocare nel Boca, ora è in buone condizioni. Nella sua precedente esperienza non ha potuto dare il meglio di sè, non ha avuto la possibilità di giocare molto”.

L’esterno offensivo ex Genoa, che non scende in campo da settembre per un problema al polpaccio, potrebbe tornare a disposizione di Eusebio Di Francesco per la prossima trasferta a Udine.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 13:45