Il PalaVerde preoccupa David Moss

La Leonessa Brescia va a Treviso e David Moss sa che non sarà per niente facile vincere.

“Il successo di mercoledì sera in EuroCup è molto importante – è il pensiero del capitano dei lombardi -. Lottiamo sempre e combattiamo fino alla fine e finalmente siamo riusciti anche a portare a casa una vittoria, grazie alla nostra grinta. Sappiamo che nello sport si vince e si perde, ma il primo successo stagionale è importantissimo per andare avanti e mantenere alta la fiducia verso quelli che sono i nostri obiettivi”.

“La partita di domenica contro Treviso sarà difficilissima e rappresenta un passaggio importante per la nostra crescita – continua il capitano della Germani -. Il PalaVerde non è un palazzetto facile, dovremo affrontare questo impegno con lo stesso spirito di combattimento dimostrato finora e con la stessa energia. Vedremo cosa succederà, ma noi abbiamo voglia di giocarcela per vincere”.

OMNISPORT | 09-10-2020 19:12