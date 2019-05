Il Palermo è ancora vivo, Lecce in attesa

La seconda promozione diretta in Serie A si deciderà all’ultima giornata. Il Palermo ha infatti vinto in casa dell’Ascoli, tenendo viva la speranza di superare in extremis il Lecce e accompagnare in A il Brescia senza passare dai playoff. Un punto divide le due squadre, decisivo sarà l’ultimo turno in cui si giocheranno Lecce-Spezia e Palermo-Cittadella.

Tra gli altri risultati della giornata spicca il netto successo dello stesso Cittadella sul Verona: pessimo debutto per Alfredo Aglietti, che ha preso il posto di Grosso, e playoff a serio rischio.

Risultati 37a giornata

Ascoli-Palermo 1-2

60’ Moreo (P); 63’ Addae (A); 86’ Haas (P)

Cittadella-Verona 3-0

21’ Diaw (C); 32’ Moncini (C); 41’ Iori (C)

Cremonese-Brescia 0-0

Spezia-Crotone 2-0

25’ Galabinov (S); 81’ Bidaoui (S)

Venezia-Pescara 2-2

21’ Brugman (P); 30’ rig., 96’ rig. Domizzi (V); 75’ Mancuso (P)

Classifica: Brescia 67; Lecce 63; Palermo 62; Benevento 56; Pescara 52; Spezia 51; Cittadella 50; Cremonese, Verona 49; Perugia 47; Cosenza, Ascoli 43; Crotone 40; Salernitana 38; Livorno, Venezia 35; Foggia 34; Padova, Carpi 29

SPORTAL.IT | 04-05-2019 20:46