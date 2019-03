Il Palermo frena, tris del Perugia

Il Palermo non va oltre il pareggio a Cosenza in una partita della trentesima giornata di serie B e sale temporaneamente al primo posto, a pari merito con il Brescia in campo nel tardo pomeriggio con il Foggia.

In zona playoff il Benevento pareggia ad Ascoli dopo tre sconfitte consecutive, e viene agganciato dal Perugia che rifila in casa un tris al Livorno. In zona retrocessione il Crotone vince a Carpi per 2-1 mentre il Venezia impone il pareggio alla Salernitana.

SERIE B – 30^ GIORNATA

Ascoli – Benevento 2-2

Carpi – Crotone 1-2

Cittadella – Padova 1-1

Cosenza – Palermo 1-1

Perugia – Livorno 3-1

Salernitana – Venezia 1-1

SPORTAL.IT | 30-03-2019 18:45