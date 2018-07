Il Palermo ricomincia dai ritorni

Ridotte ormai al lumicino le speranze di essere ripescato in Serie A, il Palermo, alle prese con gravi problemi societari, volta pagina sul piano tecnico. Attraverso due comunicati ravvicinati, infatti, il club siciliano ha comunicato due ritorni, quello di Bruno Tedino in panchina e di Rino Foschi come responsabile dell’are tecnica del club.

Tedino prende il posto dell’esonerato Roberto Stellone, che era subentrato allo stesso Tedino lo scorso 28 aprile, mentre Foschi rileva Aladino Valoti, che era in carica dal 1° marzo, e sarà seguito da Maurizio Marin come collaboratore dell’area tecnica e da Giuseppe Corti, responsabile area scouting.

Queste le prime parole di Tedino: “Sono molto felice e carico. Mi piacerebbe ripartire con quell'immutato spirito di sacrificio e di lavoro che ha sempre contraddistinto la squadra. Sono determinato e ringrazio la società per avermi dato nuovamente fiducia, proveremo a ricambiarla con il lavoro sul campo”.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 23:30