Il Palermo risponde al Benevento

Colpo del Palermo, che incurante della crisi societaria sbanca Perugia in una partita valida per la 22esima giornata di serie B. La squadra rosanero si impone per 2-1 su quella di Nesta grazie alla doppietta di Puscas e alle parate del portiere Brignoli. Nel finale la rete di Melchiorri non basta ai padroni di casa. I siciliani rispondono al Benevento vittorioso venerdì e si confermano al comando con 41 punti.

Lo Spezia vince a Cittadella per 1-0 e resta in piena zona playoff: decide il match Galabinov. Zero a zero tra Cremonese e Padova.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 17:25