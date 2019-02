Il Palermo torna italiano

Due mesi e mezzo. Tanto è durata la vita del Palermo “inglese”. Nel punto più basso di una crisi societaria che rischia di travolgere anche la squadra, tra stipendi non pagati e penalizzazioni incombenti, si è chiusa ufficialmente la breve avventura della Sport Capital Group al vertice della società rosanero.

Il 1° dicembre scorso Maurizio Zamparini aveva annunciato la cessione, ora ecco il ribaltone, comunque annunciato.

Attraverso un comunicato pubblicato sul listino Nex della borsa di Londra, Sport Capital Group ha infatti annunciato di avere ceduto il 100% delle azioni del Palermo a Daniela De Angeli, ovvero la storica amministratrice di Maurizio Zamparini.

Questo il comunicato: "Il 17 gennaio 2019, la Società ha annunciato l'acquisizione di Sport Capital Group Holdings Limited ("SCGH"), la società madre di Sports Capital Group Investments Ltd. ("SCGI"), unico proprietario della squadra di calcio italiana, US Città di Palermo SpA, a Palermo, in Sicilia, e di Mepal Srl, intellettuale del club progetto di proprietà e stadio, per una somma nominale. A seguito di eventi nelle ultime settimane che hanno impedito il rilancio della Società US Città di Palermo, la Società ha deciso di accettare una proposta di vendita per a valore nominale Palermo Football Club SpA, US Città di Palermo SpA e Mepal Srl, ad un gruppo guidato dallo storico management team, dott.ssa De Angeli. Note di prestito e i debiti associati alla struttura delle transazioni saranno regolati allo stesso modo tempo".

"ll Consiglio ha deciso che il club sarebbe stato più adatto a un altro proprietario. Siamo fiduciosi i nuovi proprietari saranno in grado di portare avanti il Palermo con successo e stanno bene adatto per la gestione del club".



SPORTAL.IT | 14-02-2019 19:00