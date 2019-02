Il Palermo trema: "Verso la penalizzazione"

Anche l’ultima speranza è venuta meno e il Palermo viaggia spedito verso una penalizzazione destinata a condizionare l’intero campionato vista la posizione in classifica dei rosanero, in piena corsa per la promozione in Serie A. Il già tormentatissimo torneo di B edizione 2018-2019 torna a far parlare di sé a causa della delicata situazione societaria del club siciliano, cui non è bastato neppure il nuovo passaggio di proprietà con l’uscita di scena degli inglesi per risolvere in extremis la grana degli stipendi arretrati di novembre e dicembre.

Sfumata anche la trattativa con la Damir, società palermitana attiva nel campo della pubblicità, la scadenza di lunedì per il pagamento delle spettanze arretrate ai giocatori non sarà rispettata, fatto che comporterà una penalizzazione di quattro punti: a riportare la notizia e darla per certa è 'La Gazzetta dello Sport'.

La Damir era pronta a versare 2,8 milioni di euro in cambio dell’esclusiva sull’attività di comunicazione di marketing per i prossimi 5 anni con un’opzione per altri quattro, ma alla fine la società, ora nelle mani di Rino Foschi e di Daniela De Angeli, storica collaboratrice di Zamparini, ha accettato la penalizzazione, preferendo avere le mani libere per trattare con nuovi acquirenti.



