Il Palermo vince ancora e vola in testa

In attesa di trovare quiete sul piano societario, dopo che il patron Zamparini ha annunciato l’imminente passaggio di proprietà, il Palermo si conferma la squadra più in forma della Serie B. L’avvento in panchina di Roberto Stellone ha fatto cambiare marcia ai rosanero, che nell'undicesima giornata contro il Cosenza hanno infilato la quarta vittoria in cinque partite della nuova gestione.

La gara però si sblocca nel finale e viene decisa solo al 90' da un gol di Puscas, che vale il sorpasso in vetta al Pescara, impegnato lunedì in casa contro il Lecce. Nelle altre partite del pomeriggio pareggi amari per il Foggia, rimontato due volte dal Brescia, e per il Padova che allunga il digiuno di successi nel derby contro il Cittadella.

Risultati 11a giornata:

Foggia-Brescia 2-2

6’ Mazzeo (F); 14’ Torregrossa (B); 52’ Gerbo (F); 83’ Tremolada (B)

Padova-Cittadella 0-0

Palermo-Cosenza 2-1

77’ Salvi (P); 79’ Baclet (C); 90’ Puscas (P)

Classifica: Palermo 21; Pescara 19; Verona 18; Salernitana 17; Lecce, Benevento, Cittadella 16; Brescia, 15; Spezia 13; Ascoli, Cremonese 12; Perugia, Crotone 11; Venezia 9; Cosenza, Padova 8; Foggia (-8) 7; Carpi, Livorno 5

SPORTAL.IT | 03-11-2018 17:35