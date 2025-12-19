Il papà di Angelo Lorenzetti muore mentre il figlio è in Brasile al mondiale. Il cordoglio di Perugia e del mondo del volley

L'avventura di Perugia al Mondiale per Club in Brasile funestata dalla notizia della scomparsa del papà di coach Lorenzetti. Angelo resterà in Brasile

Ci sono partite che non si possono vincere, tantomeno giocare. Angelo Lorenzetti l’ha scoperto (suo malgrado) sulla propria pelle: il tecnico di Perugia, attualmente impegnato in Brasile per il Mondiale per Club, poche ore prima del match contro il Sada Cruzeiro (decisivo per l’accesso alle semifinali) ha saputo che dall’altra parte del mondo, cioè in Italia, suo papà Giuseppe era appena deceduto. Una notizia tristissima che pure non ha distolto Angelo dai suoi impegni con la Sir, commentata con grande realismo e un velo di commozione al termine della vittoriosa sfida che ha consentito a Perugia di chiudere in vetta la pool B.

Le parole di Angelo: “Viverlo da lontano è un dono inatteso”

Lorenzetti in cuor sapeva che se fosse partito per il Sudamerica avrebbe potuto ricevere la brutta notizia della scomparsa del papà, ma non per questo ha rinunciato alla trasferta di Belem. E la notizia non è stata fatta trapelare nemmeno negli ambienti della Sir Sicoma Monini prima del termine della sfida con il Sada Cruzeiro, vinta per 3-0.

Nemmeno nell’intervista post partita all’ufficio stampa del club perugino era stata fatta menzione di quanto accaduto a migliaia di chilometri di distanza la scorsa notte, ma con un comunicato emesso un paio d’ore dopo il match è stato proprio il club bianconeri a diffondere la notizia, rendendo partecipe il mondo del volley del lutto che ha colpito il coach originario di Fano. Il quale ha rilasciato parole toccanti per ricordare il papà Giuseppe.

“Babbo è una parola bellissima. Averla potuta pronunciare per più di 60 anni è una gratitudine immensa verso la vita che mi ha regalato la possibilità di essere orgoglioso di un padre onesto e affidabile… e così la già presente assenza si fa più lieve. Vivere tutto questo da lontano, mentre il cuore avrebbe voluto essere lì, è stato comunque un dono inatteso: c’erano i miei giocatori e il mio staff. In quel cerchio di lavoro e di fiducia sono stato circondato di affetto. Non ha colmato la distanza. Ma l’ha resa abitabile”.

Perugia sabato alle 22,30 in semifinale contro il Volei Renata

La Sir non ha specificato ulteriori dettagli legati in merito alla vicenda, il che lascia presupporre che Angelo Lorenzetti resterà in Brasile con la squadra fino al termine della competizione. Peraltro Perugia non rientrerà in Italia nel fine settimana: sabato alle 22,30 italiane affronterà in semifinale il Volei Renata (dove gioca l’ex palleggiatore di Modena Bruninho, figlio del tecnico della nazionale verdeoro Bernardinho), domenica sarà impegnata nella finale, sperando che sia quella per l’oro (22,30, altrimenti quella per il bronzo si giocherà alle 19).

Tenuto conto del fuso orario e degli spostamenti aerei, è improbabile che la squadra faccia ritorno prima della tarda serata di lunedì (o addirittura della mattinata di martedì). Nell’altra semifinale del torneo giocheranno i vice campioni d’Europa del Warta Zawierce contro i giapponese dell’Osaka Bluteon.