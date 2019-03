Il papà di Mertens avvisa il Napoli

Tra i motivi dell’ampio distacco del Napoli dalla Juventus c’è anche la vena realizzativa inaridita di Dries Mertens. Il belga non si sta ripetendo a livello di gol segnati sui ritmi delle due stagioni dell’era Sarri, eppure non sembra pensare all’ipotesi di lasciare la maglia azzurra.

A dirlo è stato il padre Herman, intervenuto alla trasmissione "Si gonfia la rete" su 'Radio Marte': “Mertens è innamorato della città, ha tanti amici, al momento non si parla di una sua cessione. Ha un contratto col Napoli valido fino al 2020 e vuole onorarlo. Poi, negli ultimi anni potrà andare a giocare altrove, ma secondo me il suo desiderio è restare almeno un'altra stagione, almeno fino alla scadenza del contratto".

Quando sarà addio al Napoli, in ogni caso, non sarà per la Cina: “Non penso che la Cina sia un'opzione per lui. Quando giochi bene ti vogliono tutti, quando giochi male nessuno ti cerca, il calcio è così, ma De Laurentiis ha sempre voluto molti soldi e continuerà a chiederne tanti anche in futuro".



SPORTAL.IT | 18-03-2019 21:50