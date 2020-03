Il Papu Gomez esplode su Instagram

Sul proprio profilo Instagram il Papu Gomez è esploso. "A tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ad allenarsi: restate a casa porca pxxxxxx – ha scritto l’argentino dell’Atalanta -. Che cxxxx avete in testa. Basta basta basta, ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa nessuno deve uscire".

"Qui a Bergamo ci sono centinaia di casi – aveva raccontato qualche giorno fa -, conosciamo l'amore della gente per noi ma abbiamo bisogno che le regole siano rispettate e che tutti rimangano a casa. Per le strade la situazione è spettrale, in giro non c'è nessuno e solo i supermercati sono aperti. Tutti ordinano ogni cosa su internet e se la fanno consegnare a domicilio. Sembra di stare in un film horror, non sto esagerando".

SPORTAL.IT | 19-03-2020 15:34