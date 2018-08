Il Papu Gomez lascia un ricordo sul prato del Mapei

Il Papu Gomez ha abituato i suoi fan a veri e propri colpi di genio sia sul campo sia fuori. Sono numerosi i video diventati virali che lo vedono ballare insieme alla bellissima moglie. Senza dimenticare la sua leggendaria ‘Papu Dance’ e i suoi scherzi social al suo ex compagno Andrea Petagna, ora trasferitosi alla Spal.

Poco prima del fischio di inizio dell’andata del preliminare di Europa League fra la sua Atalanta e il Copenhagen, terminata 0-0, il numero 10 argentino ha lasciato sul prato del Mapei Stadium la scritta ‘Papu’, durante il consueto giro di ricognizione del campo da gioco.

La foto dell’accaduto sta facendo il giro dei social e sta diventando l’ennesimo colpo di genio virale del capitano della Dea, vera e propria star del mondo del web.

Quasi sicuramente la ‘bravata’ dell’ex Catania non avrà fatto piacere ai giardinieri chiamati a mettere in ordine il manto erboso prima dell’inizio della gara, ma sicuramente ha fatto nascere un piccolo sorriso sui loro volti.

In campo Gomez ha provato le sue solite scorribande sulla fascia, ma questa volta non è riuscito a trascinare i suoi compagni alla vittoria e ha solo sfiorato la rete con un tiro a giro che è uscito di pochissimo a lato dell’incrocio dei pali.

I nerazzurri di Bergamo hanno provato in tutti i modi a superare il portiere dei danesi, Jesse Joronen, classe 1993 che ha salvato la propria porta in più di una occasione.

Nella gara di ritorno in Danimarca gli uomini di Gian Piero Gasperini avranno due risultati su tre visto che basterebbe un pareggio con reti per approdare ai prossimi gironi di Europa League, raggiungendo ai sorteggi, in programma il 31 agosto, le altre due squadre italiane della competizione, la Lazio e il Milan.

Prima per l’Atalanta, però, ci sarà l’impegno sul difficile campo dello Stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco per la seconda giornata di campionato.

SPORTAL.IT | 23-08-2018 22:35