Il pari del Milan visto dai tifosi: Pioli, non farlo giocare!

I tifosi rossoneri vedono ancora una classifica che piange però sarebbe davvero ingiusto non sottolineare le buone prestazioni fatte contro due squadre comunque di livello come Juventus e Napoli. Ovviamente il grande protagonista di giornata è Giacomo Bonaventura, non soltanto per il gol messo a segno ma anche per una prestazione tutta cuore che ha riacceso gli animi dei tifosi.

Mai più in campo – I milanisti si rivolgono appunto a Pioli chiedendo la titolarità fissa di Jack a discapito di qualcun’altro. C’è chi twitta scrivendo “Dopo la partita di oggi spero sia abbastanza evidente a tutti che Calhanoglu il campo non lo deve più vedere. Bonaventura è di un altro pianeta a confronto e se Pioli lo tiene fuori evidentemente è pazzo”. Su Facebook invece un altro sostenitore del club meneghino commenta con “Quanto ci sei m,ancato Jack! Facci uscire dalle sabbie mobili!”.

I bocciati – Non possono ovviamente mancare le note negative dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli. Molto criticato Piatek, del quale un internauta rossonero scrive “Incredibile l’involuzione che ha avuto. Oramai sembra un paracarro e non ne azzecca una”. Ma va peggio a Biglia, sul quale i commenti sono molto più pesanti e fra quelli riportabili troviamo “Meno male che lo ha sostituito. Ha provato a farci perdere anche questa e se non lo avesse tolto ci avrebbe riprovato” e “Speriamo che a Bennacer non venga neanche un raffreddore, ne abbiamo viste troppe e non meritiamo di dover sopportare anche Biglia”.

SPORTEVAI | 23-11-2019 20:13