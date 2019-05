Il Parma accelera le trattative per l'ingaggio del difensore centrale Martin Skrtel. L'ex giocatore del Liverpool, in scadenza al Fenerbahce, ha già ricevuto la proposta degli emiliani e sta meditando sul trasferimento in Italia.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb si sta trattando sulla durata del contratto: Skrtel vorrebbe un triennale, ma potrebbe accontentarsi di un accordo biennale con opzione per il terzo anno.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 09:41