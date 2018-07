Il Parma aspetta un segnale da Ancelotti

Roberto Inglese, che Carlo Ancelotti si è trovato in rosa, vuole convincere il tecnico di essere un calciatore 'da Napoli'. E ha le carte in regola per riuscirvi.

Qualora però il nuovo allenatore dei partenopei decidesse che dell'ex Chievo si può fare a meno ecco che per il classe 1991 si aprirebbero scenari diversi.

Il Parma, per esempio, ha drizzato le antenne: la punta piace e non poco al tecnico Roberto D'Aversa che vede in lui – ma non è l'unico del resto – un elemento in grado di realizzare un buon numero di gol.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 18:25